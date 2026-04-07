¡Emergencias en riesgo! Caída de línea de bomberos desata incertidumbre por la línea 911

El pasado fin de semana, una falla puso en aprietos al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, luego de que la línea 116 utilizada para atender emergencias dejara de funcionar por más de dos horas.

Este hecho afectó tanto a los bomberos como a la ciudadanía, lo que llevó a la institución a habilitar un número de WhatsApp como alternativa para continuar atendiendo las emergencias.

¿QUÉ FUE LO QUE SUCEDIÓ?

El vocero de los bomberos, Leonidas Telenta, indicó que la inoperatividad de la línea de atención se debió a una falla en el sistema. “El servicio estuvo interrumpido debido a que el proveedor tuvo falla en su sistema, lo cual inmediatamente activamos nuestros mecanismos de emergencia”, agregó.

Asimismo, hicieron uso de otras herramientas como las redes sociales y la página web para informar sobre este problema y brindar una solución. “(...) mediante las redes sociales y la página web un número alternativo para que se puedan comunicar”, indicó.

LÍNEA 911

Por otro lado, a raíz de esta problemática, se puso en cuestionamiento la implementación de la línea 911, anunciada por la expresidenta Dina Boluarte, la cual según Telenta estaría lista para finales de año. “Se colocó la primera piedra y pues están en esos avances; la proyección es estar a fin de año y poder trasladarnos y poder trabajar en esa central”, concluyó.