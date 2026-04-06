Elecciones 2026: ¿desde cuándo rige la ley seca y qué multas recibirán los infractores?

Desde las 8:00 a. m. del sábado 11 de abril hasta las 8:00 a. m. del lunes 13 de abril, regirá en todo el territorio nacional la denominada ley seca, periodo en el que quedará prohibida la comercialización y consumo de licor.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señala que la medida busca preservar el orden público y evitar incidentes que puedan interferir el desarrollo de la jornada electoral programada para el domingo 12 de abril.

Durante la vigencia de la norma, los locales comerciales deberán suspender la venta de bebidas alcohólicas sin excepción. Asimismo, las autoridades impedirán la distribución gratuita o cualquier forma de entrega de licor.

MULTAS

La legislación vigente establece penas que pueden alcanzar hasta seis meses de prisión. Además, la multa asciende al 10% del ingreso mínimo vital, calculado sobre 30 días, lo que equivale aproximadamente a S/ 3,390.

Para asegurar el respeto de la normativa, policías y fiscalizadores municipales recorrerán distintos puntos del país con el objetivo de verificar que tanto ciudadanos como establecimientos comerciales acaten la prohibición.