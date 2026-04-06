Cercado de Lima: sicarios disparan contra asistentes a pollada

Trascendió que la actividad que se habría organizado con motivo del clásico del fútbol, entre los equipos de Universitario y Alianza Lima.

Sujetos en motocicleta dispararon contra una familia que organizó una pollada en la puerta de su vivienda. El suceso se registró en la cuadra 15 de la avenida Crespo y Castilla en el Cercado de Lima.

Según se conoció, los sicarios dispararon cinco veces contra los asistentes a la actividad que se habría organizado con motivo del clásico del fútbol, entre los equipos de Universitario y Alianza Lima.

BANDERA DE UNIVERSITARIO

Tras el ataque, los sicarios se acercaron hasta la fachada de la vivienda y se llevaron la bandera del equipo crema, que los organizadores de la actividad habían colocado en la puerta de la casa.

Se sospecha que los agresores serían presuntos barristas de Alianza Lima, que tiene dominada esta zona, y se incomodaron por la actividad y por la bandera del equipo rival que colocaron.