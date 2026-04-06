Pitbull desfigura a hombre en Villa El Salvador: animal ya atacó a otras personas

Los gritos de la víctima alertaron a sus familiares, quienes lo llevaron a un nosocomio cercano, donde recibió atención de emergencia, tiene más de cien puntos en el rostro.

Un trágico hecho se registró en Villa El Salvador (VES) un perro de raza pitbull atacó a un hombre dejándolo con graves lesiones en el rostro. El sujeto fue identificado como Daniel Quinteros, de 42 años.

Los gritos de la víctima alertaron a sus familiares, quienes lo llevaron inmediatamente a un nosocomio cercano, donde recibió atención de emergencia, tiene más de cien puntos en el rostro.

PERRO EN LA CALLE

La hermana del hombre atacado por el animal relató que hace meses ella también fue mordida por el perro, pero por amistad no hizo la denuncia, señala que el animal ha agredido a varios vecinos.

El dueño del perro fue identificado como Javier Guillén, quien permanentemente deja en la calle al animal pese a ser agresivo. Los vecinos exigen que las autoridades tomen las acciones al respecto.