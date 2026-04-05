Locales

Ayer, 11:13 PM

Semana Santa: el domingo 5 de abril estas calles de Lima estarán cerradas por actividades religiosas

Las restricciones se inician a las 7:00 a. m. y culminan a 10:00 p. m., e implica el cierre de varias vías en el llamado perímetro del Damero de Pizarro.




El municipio de Lima anunció el plan de desvío vehicular en el Centro Histórico, por las actividades religiosas programadas para este domingo 5 de abril por Semana Santa, a fin de garantizar el orden y la seguridad.

Las restricciones se inician a las 7:00 a. m. y culminan a 10:00 p. m., e implica el cierre de varias vías en el llamado perímetro del Damero de Pizarro, donde se concentra la mayor afluencia de visitantes a las iglesias.

FLUIDEZ DEL TRÁNSITO

Las autoridades recomendaron evitar ingresar al área restringida. Como rutas alternas, se sugiere las avenidas Abancay, Emancipación y el jirón Amazonas, que permitirán mantener la fluidez del tránsito en los alrededores. 

Asimismo, la comuna informó que personal edil estará desplegado en distintos puntos de ese sector, para orientar a los choferes y para agilizar la circulación vehicular en las vías alternas que seguramente tendrán mayor tráfico.


Temas Relacionados: Damero De PizarroIglesiaSeguridadSemana SantaTránsitoVisitantes

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO