Helicóptero, drones y decenas de policías brindan seguridad a clásico Universitario vs Alianza Lima

La Municipalidad de La Molina, en coordinación con la Policía Nacional y la comuna de Ate, activó un operativo de seguridad especial para el partido de fútbol entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, que esta noche, a partir de las 08:00 p.m., se juega en el Estadio Monumental.

Las medidas de seguridad se implementaron tras los graves incidentes ocurridos en la víspera en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, que dejaron un fallecido y decenas de heridos de distinta consideración, según informó la comuna.

El operativo incluirá apoyo aéreo mediante helicóptero policial junto con vigilancia a través de drones. Además de decenas de agentes policiales y serenos, que se ubicarán en puntos estratégicos, para garantizar el orden público durante el desarrollo del partido.

EXHAUSTIVOS CONTROLES

Las labores de vigilancia se concentran en avenidas como Javier Prado y El Corregidor, donde se concentran mayor afluencia de aficionados que se dirigen al Estadio Monumental. Las autoridades también prohibieron el estacionamiento en estas vías para evitar congestionamiento vehicular.

La Municipalidad de La Molina y representantes de ambos equipos recomendaron a los asistentes llegar con suficiente anticipación al recinto deportivo. Esta medida facilitará enormemente los exhaustivos controles de ingreso y evitará retrasos en el acceso al estadio.