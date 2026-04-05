San Juan de Miraflores: voraz incendio consume almacén de colchones

Un voraz incendio se registró en la urbanización Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde un almacén de colchones se desató en llamas, poniendo en riesgo a vecinos y transeúntes de la zona.

El siniestro fue visible desde varios puntos del distrito, por lo que los vecinos alertaron sobre la magnitud del incendio con el fin de solicitar ayuda y evitar su propagación.

INCENDIO CAUSÓ PREOCUPACIÓN

Según lo indicado por vecinos de la zona, el incendio comenzó alrededor de las 11 de la mañana, registrándose también explosiones dentro del local. “Había unas tres explosiones grandes y bien fuertes, parecían como terremoto y daban miedo; toda la gente ha corrido despavorida”, indicó una vecina.

Hasta el lugar llegaron más de 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos, que tras tres horas de arduo trabajo lograron controlar la emergencia. “No hay personas heridas, la posible causa u origen es un tema de investigación”, manifestó personal del Cuerpo de Bomberos.