Transporte bajo control: cámaras en buses estarán conectadas al sistema policial

A raíz de los atentados contra el sector del transporte público, se ha venido evaluando una posible medida que permita mejorar la seguridad y el control frente a los actos de violencia.

En ese sentido, los buses de transporte público podrían contar próximamente con cámaras interconectadas a un sistema de monitoreo de la Policía, con el objetivo de reducir estos hechos delictivos.

Esta información fue anunciada por el ministro del Interior, tras sostener una reunión con el gremio de transportistas; sin embargo, aún persisten dudas sobre la efectividad de esta medida.

CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LOS BUSES

Asimismo, muchos transportistas indican que esta medida aún no está en marcha y que, de concretarse, esperan que tenga una conexión directa y efectiva con la Policía. ”Bueno si las cámaras van a ser en tiempo real sería bueno”, indicó el transportista.

Según lo dicho por Julio Bretoneche, Delegado de Transportistas de Lima Sur y Norte, desde el año pasado se viene trabajando con inteligencia artificial conectada al sistema de C4. “En el C4 se podría hacerse una integración de patrones y esto permitiría hacer un recorrido de los patrones que pueda identificar a las personas que este con arma y requisitoria”, indicó.

FACTOR ECONÓMICO DEFICIENTE

Por otro lado, Martín Palomino, Dirigente de Transportistas cuestiona la propuesta por el factor económico. “Ustedes se imaginan se tendría que poner cámaras en las combis, en caso las combis son menos que los buses de empresas importantes, osea los choferes que trabajan en empresas importantes tienen más seguridad que los de las combis”, agregó.