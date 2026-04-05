SMP: delincuentes se enfrentan a balazos y generan temor en vecinos

Un feroz enfrentamiento se registró en el cruce de Canta Callao con Dominicos, en el distrito de San Martín de Porres, donde delincuentes se enfrentaron a balazos, poniendo en peligro a los vecinos y afectando a los negocios de la zona.

Los continuos enfrentamientos a mano armada no solo generan temor en la zona, sino que también dejan evidentes secuelas, como impactos de bala en las paredes de negocios y viviendas.

COMERCIANTES VIVEN CON MIEDO

Los comerciantes de la zona señalaron que viven con un miedo constante, ya que los continuos disparos ponen en riesgo la integridad de los vecinos. “En la noche, ya no estábamos nosotros y se agarran a balacera; ha habido muertos, 3 a 4 muertos en la noche”, indicó un vecino de la zona.

Además, la zona vive en una constante inseguridad, ya que, según los vecinos, las autoridades han perdido el control del lugar. “Inseguridad, bastante inseguridad, es tierra de nadie prácticamente, no hay control de nada acá, pueden hacer lo que quieran”, agregó otra ciudadana.

LOCALES CIERRAN SUS PUERTAS

A raíz de esta situación, varios locales, en su mayoría alquilados, han sido cerrados ante el temor de nuevos ataques. Los vecinos piden mayor presencia policial y de serenazgo, frente a lo que consideran una falta de control ante las bandas criminales que operan en el sector. “En la noche es bien bravo, pediría seguridad y protección, no hay nada (policías)”, agregó otro ciudadano.