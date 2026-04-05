Elecciones 2026: Desconocimiento de partidos marca la recta final de la campaña

A tan solo 11 días de las Elecciones Generales 2026, muchos ciudadanos aún mantienen dudas sobre por quién votar. Además, la falta de información se ha vuelto evidente, lo que genera preocupación de cara al 12 de abril.

Muchas personas desconocen las propuestas de los candidatos y, sobre todo, los símbolos que representan a sus partidos políticos, lo que incrementa el riesgo de ejercer un voto desinformado e irresponsable.

DESCONOCIMIENTO DE SÍMBOLOS

Un equipo de Panamericana Televisión salió a las calles para evaluar qué tan informados están los ciudadanos sobre los candidatos presidenciales, encontrando como sorpresa que muchos de ellos desconocen desde el símbolo del partido hasta el nombre del postulante. “No conozco el partido de Carlos Álvarez, solo a él, pero no conozco ni el símbolo ni el partido”, indicó un ciudadano.

Además, la influencia de las redes sociales se ve reflejada en la juventud, ya que muchos jóvenes deciden su voto en función del impacto que generan algunos candidatos en las plataformas digitales. “Votaré por Acuña, no sé por qué, me parece bien lo que está haciendo; lo conocí por TikTok, tengo 18 años, es la primera vez que voy a votar”, agregó otra ciudadana.

DESINFORMACIÓN SOBRE PROPUESTAS

Muchos ciudadanos desconocen las propuestas de los candidatos y optan por decidir su voto basándose únicamente en la conexión emocional que perciben. “No me gusta ninguna propuesta (Belmont), pero está con el pueblo”, declaró otro ciudadano.