Polvos Azules: incendio en centro comercial desató el terror entre vendedores y clientes

Esta mañana, se registró un siniestro en el centro comercial Polvos Azules, ubicado en el cruce de la avenida Paseo de la República y el jirón García Naranjo, en el distrito de La Victoria. Cinco unidades de los bomberos atendieron la emergencia.

El incendio fue reportado a las 11:00 a.m. desatando el terror entre comerciantes y clientes que salieron despavoridos del local. El fuego se inició en el segundo piso del local, en un stand que aparentemente funcionaba como almacén.

PRODUCTOS ALMACENADOS

El siniestro fue catalogado como Código 1. Los hombres de rojo lograron controlar la emergencia luego de 40 minutos. No se reportaron heridos ni fallecidos; debido a este incendio los productos almacenados quedaron reducidos a cenizas.

Según se conoció, efectivos de la Policía Nacional, a solicitud de los vendedores, comenzarán una exhaustiva investigación a fin de determinar, de manera indiscutible, las causas del fuego en el segundo piso del centro comercial, informa RPP.