¡Al alza! Dólar llega a S/ 3.50 y genera preocupación

La cotización del dólar llegó a los S/ 3.50 al cierre de la jornada de este lunes 31 de marzo, registrando un incremento significativo en los últimos meses, lo que viene generando preocupación en la población.

Antes de este aumento, se había registrado un valor de S/ 3.45 en los últimos días, lo que hace que su nuevo precio cobre mayor relevancia. Este incremento se ve reflejado en los recientes sucesos ocurridos en Medio Oriente, los cuales han tenido un efecto inmediato en la economía local.

AUMENTO DEL DÓLAR

Los sucesos ocurridos en Medio Oriente, sumados a las acciones adoptadas por el presidente Donald Trump, han sido claves para esta situación, así lo aseguró el economista Jorge González Izquierdo. “La razón fundamental son las declaraciones que da el presidente Donald Trump en Estados Unidos sobre la guerra del Medio Oriente”, indicó.

Las declaraciones de Donald Trump sobre un posible ataque a instalaciones petroleras y eléctricas en Irán generaron una subida de la moneda extranjera, impacto que se intensificó cuando posteriormente el mandatario desistió de dicha acción.

RESERVAS DEL BCR

Según lo señalado por el economista González, si el dólar se dispara por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, el BCR cuenta con las reservas suficientes para intervenir y controlar la situación. “Si en algún momento se agravara mucho la guerra del Medio Oriente, el BCR tiene las espaldas suficientes, casi 70 mil millones de dólares, para tranquilizar al mercado cambiario peruano”, aseguró.