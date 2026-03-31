¡Alerta en colegios! Padres denuncian falta total de seguridad policial

Un panorama poco alentador se vive en los colegios de la capital, donde la inseguridad continúa afectando a los menores de edad, quienes se sienten vulnerables al no contar con las condiciones necesarias para desarrollar con normalidad sus actividades educativas.

La escasa presencia de efectivos de seguridad ha generado desconfianza en los padres de familia, quienes optan por acudir a las inmediaciones de los centros educativos, especialmente durante la hora de salida, momento en el que los estudiantes se encuentran más expuestos.

FALTA DE EFECTIVOS POLICIALES

Madres de familia expresan su temor e incomodidad ante la falta de seguridad, ya que consideran que la zona es peligrosa y que sus hijos se encuentran expuestos a diversos riesgos. “No hay policías, a veces en la noche hay mucha inseguridad, suenan muchas balas, ni en la entrada ni en la salida (hay seguridad), es muy importante que no se ve hasta ahora”, indicó madre de familia.

Asimismo, hacen un llamado al Ministerio de Educación, cuestionando el interés de la entidad por garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes. “No hay policías, no sé por qué el Ministerio no está pagando; por ejemplo, ahorita no hay seguridad, desde hace meses estamos así sin seguridad en el colegio”, manifestó otra madre de familia.