Alerta electoral: menos del 30 % de miembros de mesa está capacitado a días de votar

A pocos días de las Elecciones Generales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales advierte un bajo nivel de capacitación que podría afectar el proceso electoral.

A tan solo 14 días de las Elecciones Generales 2026, se ha registrado que son muy pocas las personas que se han capacitado para cumplir sus funciones como miembros de mesa, lo que genera gran preocupación de cara al proceso electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha registrado que solo el 27,39 % de miembros de mesa se han capacitado, lo que equivale a 228 572 personas. Este bajo porcentaje ha llevado a la entidad a recurrir a otras metodologías de capacitación para reforzar el proceso electoral.

MIEMBROS DE MESA NO SE CAPACITAN

Según lo dicho por Carla Cueva, Sub Gerenta de Capacitación y Formación Electoral no esperaban llegar a la meta de capacitados pero igual las cifras registradas con muy pocas. “Se han sorteado más de 800 mil miembros de mesa. Eso es el 100%, pero no nuestra meta. Serán capacitados un aproximado de 400 mil”, sostuvo.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales no tenía previsto alcanzar el 100 % de miembros capacitados, sino que estimaba llegar al 57 %. No obstante, con las cifras registradas recientemente, esa meta parece lejana.

CAPACITACIONES DE LA ONPE

En las jornadas de capacitación realizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales se ha registrado la participación de un total de 123 584 ciudadanos. La primera jornada se desarrolló el domingo 29, desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., en 4211 locales distribuidos a nivel nacional.

La siguiente jornada se llevará a cabo el próximo 5 de abril, una semana antes de las elecciones, con el objetivo de reforzar la preparación de los miembros de mesa.