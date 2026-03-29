Elecciones 2026: ONPE comenzó distribución de material electoral a distintas regiones del país

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que desde las primeras horas de este sábado 28 de marzo, comenzó el envío a distintas regiones del país del material electoral necesario para los comicios del próximo 12 de abril.

Señaló que los primeros despachos partieron desde el almacén de la ONPE, ubicado en el distrito de Lurín, para ser llevados hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez y partir hacia los puntos más alejados del Perú.

Mientras que otro paquete de actas, documentos y otros, recorrerá diversas partes del país a bordo de 7 camiones. Se entregarán a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ubicadas en las diferentes regiones.

MONITOREO SATELITAL

La entidad aseguró que cada uno de los viajes estará debidamente resguardado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes se encargarán de que el material llegue sin inconvenientes a cada uno de sus destinos.

Además, las unidades tendrán permanente monitoreo satelital para evitar que estos valiosos documentos, para las elecciones generales 2026, sean interceptados y sufran daños durante sus respectivos trayectos a las localidades asignadas.