Carabayllo: capturan extorsionadores que antes de un atentado rezaban en altar formado por cráneos

Esta tarde, en un amplio operativo la Policía Nacional detuvo a tres presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Explosivos del Norte', que se dedicaba a la extorsión de transportistas y mototaxistas en el distrito de Carabayllo.

Los detenidos son: José B. R. (43), Michel Z. S., con antecedentes por hurto y robo agravado, y Jorge H. C. (61), con antecedentes por tocamientos indebidos y violación; los tres sujetos en todo momento alegaban ser inocentes.

EXTRAÑO ALTAR

La intervención, en la zona alta de Carabayllo, se realizó tras la denuncia de varios vecinos, quienes señalaron que en una casa rústica ubicaba en un área alejada, cerca de un cerro, se ocultaban supuestos delincuentes.

En el inmueble, se encontró un altar donde, según se conoció, antes de un atentado los criminales rezaban, tenía dos cráneos, velas y un cuchillo. Se decomisó tres armas de fuego, explosivos utilizados en la minería y cartuchos de pistola percutados, es decir, ya utilizados.