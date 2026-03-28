Presidencia de la República expresa sus condolencias por muerte del humorista Manolo Rojas

En un mensaje publicado hoy en sus redes sociales, la Presidencia de la República expresó sus condolencias por el reciente fallecimiento del comediante e imitador Manolo Rojas, ocurrido la tarde de ayer en su vivienda de La Victoria.

"La Presidencia de la República del Perú expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Manolo Rojas, destacado comediante peruano que, con su talento y carisma, llevó alegría a miles de hogares. Nos solidarizamos con su familia, amigos y seguidores en este difícil momento", refiere.

PARO CARDÍACO

Manolo Rojas, nacido en la provincia limeña de Huaral el 16 de noviembre de 1962, por años participó en el programa Risas y Salsa de Panamericana Televisión, donde definitivamente se consagró como un maestro del humor.

Hace unas horas se confirmó que la muerte de Rojas Ibáñez, a los 63 años, fue por un paro cardíaco. En la víspera, paramédicos que llegaron a su casa para atender la emergencia, se limitaron a confirmar que el artista había muerto.