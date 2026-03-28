Contra la delincuencia: Municipalidad de Lima introduce armas no letales en seguridad ciudadana

Con el fin de combatir la inseguridad ciudadana, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha hecho entrega de 200 cámaras de seguridad (bodycams) y 200 pistolas eléctricas, con el objetivo de fortalecer las acciones contra la criminalidad.

Esta nueva adquisición fue anunciada por el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, quien aseguró que será de gran ayuda para los efectivos en sus próximas intervenciones.

PRESENTÓ IMPLEMENTO DE SEGURIDAD

Por su parte, Renso Reggiardo indicó que en primera instancia estas pistolas serán utilizadas para la fiscalización. “Estas pistolas eléctricas serán utilizadas durante acciones de fiscalización para recuperar los espacios públicos que venimos haciendo día a día”.

Además, uno de los implementos que más llama la atención son las cámaras corporales, las cuales serán de gran utilidad para registrar en alta resolución cada intervención. “En determinadas circunstancias también se va a poder transportar para que con total transparencia la población y los medios de comunicación tengan ese acceso fundamental”.

CON MIRAS AL FUTURO

Por otro lado, uno de los temas en mención fue la creación de una policía municipal equipada con implementos no letales; sin embargo, se planteó la posibilidad de que, en el futuro, puedan emplear armas de fuego como parte de la lucha contra la delincuencia. “Porque es mi obligación hacerlo, es momento de crear la guardia municipal metropolitana y tener una fuerza civil que pueda utilizar estas herramientas, pero también como paso previo a la utilización de armas de fuego”, concluyó.