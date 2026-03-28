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Hace 29 minutos

Árbol cae sobre vehículo de transporte turístico en Jesús María

El incidente en plena vía pública provocó alarma, aunque no dejó heridos de gravedad.



Parte de un árbol, específicamente una rama, cayó sobre un vehículo de transporte turístico, en plena vía pública, lo que generó preocupación y daños leves al conductor que maneja esta unidad. 

El hecho ocurrió en el distrito de Jesús María, en la avenida Sánchez Carrión. La rama del árbol cayó repentinamente sobre el vehículo, causando el asombro del conductor, quien decidió permanecer en el lugar hasta que el personal de la municipalidad llegará en su auxilio.

NO PASÓ A MAYORES

Según lo señalado por el conductor de la unidad, la rama cayó de manera repentina sobre el vehículo, generándole inestabilidad al momento de conducir. No obstante, pese a ello, logró avanzar unos metros para ponerse a salvo.

Por otro lado, no se registró la presencia de autoridades ni de personal municipal de Jesús María ni de Lima Metropolitana para retirar la rama, lo que provocó el cierre parcial de la vía y generó congestión vehicular.


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