Un mototaxista fue atacado a balazos en Comas: está hospitalizado con pronóstico reservado

Cuando retornaba a su domicilio en su mototaxi, un hombre fue atacado anoche a balazos por dos sujetos en el cruce de la avenida Revolución con el jirón Alcides Carrión en el distrito de Comas.

Según testigos, el hombre estaba acompañado de su esposa cuando los desconocidos le dispararon hasta diez veces, luego escaparon en una motocicleta. Fue llevado de emergencia al Hospital Sergio Bernales.

CUATRO MOTOTAXIS

El mototaxista fue identificado como JeanPierre S. T., de 35 años, quien permanece internado con pronóstico reservado. Sus familiares dijeron desconocer si la víctima era extorsionada por alguna banda criminal.

Indicaron también que el herido era propietario de cuatro mototaxis, que alquilaba para tener ingresos, además de dedicarse al canto eventualmente. Su esposa resultó ilesa. La policía investiga el caso.