Encuesta Nacional CIT: estos son los candidatos presidenciales que lideran la intención de voto

El ingeniero José Manuel Saavedra, gerente general de CIT opinión y mercado, reveló detalles de la más reciente encuesta que han realizado, entregando una copia de cédula de votación para que los electores marquen.

Los resultados ubican al candidato del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga en el primer lugar de las preferencias con un 16. 8 %. Sube ligeramente en la intención de voto, en el anteriormente sondeo tenía 16.5 %.

ERRORES INVOLUNTARIOS

En el segundo lugar se ubicada la candidata de la agrupación Fuerza Popular, Keiko Fujimori que obtiene 12. 9 %. En tercer puesto está el representante de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, quien tiene un respaldo de 7%.

El representante de CIT señala también que en esta reciente encuesta, entre otras cosas, se logra observar errores involuntarios de los electores a la hora de marcar, lo que al final anula su voto. Definitivamente se requiere más información.