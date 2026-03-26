ATU sanciona con S/16.500 a conductora por servicio informal en Lurín

Una dura sanción fue impuesta a una ciudadana identificada como Janet Vargas Chávez Vargas, quien fue intervenida por personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) cuando realizaba servicio de taxi y colectivo informal en el distrito de Lurín.

La infracción, cometida el 10 de marzo a las 11:44 a. m., motivó que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) le impusiera una multa de 3 UIT, equivalente a S/ 16,500, por realizar una actividad prohibida en el país.

CONDUCTORA TENDRÁ QUE PAGAR FUERTE MULTA

En declaraciones para Exitosa, la conductora afirmó que solicitó al presidente del consejo directivo de la institución, David Hernández retirar la sanción. “La entidad me intervino en la esquina de San Pedro, donde me paraba a recoger pasajeros”, indicó.

Asimismo, sostuvo que el monto que se le atribuye al propietario del vehículo es de S/11.500 y para ella solo S/5.500. “Soy madre soltera, con eso mantengo a mis hijos y lamentablemente me encontraron colectiveando (...) Me pusieron una papeleta que está fuera de mi alcance, no tengo ese recurso para poder pagar (...). Es mi única herramienta de trabajo. Por favor, apelo a su buen corazón”, sostuvo.

PREOCUPACIÓN POR PARTE DE LA CONDUCTORA

Por otro lado, la trabajadora señaló que lleva poco tiempo realizando esta actividad y que el principal motivo es la necesidad. Asimismo, declaró que recurrió a esta medida de manera urgente, ya que cuando trabajaba como taxista fue víctima de un asalto. "Estoy muy preocupada (…) Si no fuese así (anular la multa), me metería en un problema con las cuentas y con el dueño del carro. Corro el riesgo de perder el vehículo”, concluyó.