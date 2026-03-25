Luis Jiménez: Plan Nacional de Deshacinamiento de Penales sería presentado la próxima semana

En el marco de la lucha frontal desplegada por el Ejecutivo contra la inseguridad ciudadana, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Luis Jiménez, anunció que la próxima semana se presentará el Plan Nacional de Deshacinamiento.

Señaló que la iniciativa, que busca reducir el hacinamiento y reforzar la seguridad en todos los penales, tiene nuevas estrategias, las cuales deberán ser empleadas en los centros carcelarios, donde muchas veces se planifican y ordenan crímenes o extorsiones.

DERECHOS HUMANOS

Por ello, Jiménez Borda dijo la política de deshacinamiento que impulsa el Poder Ejecutivo está siendo trabajada en conjunto con representantes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que conocen y enfrentan directamente esta problemática que debe ser solucionada.

Finalmente, el ministro manifestó que con este plan se implementarán medidas "concretas", que iniciarían un cambio en esta situación. Destacó que la sobrepoblación "no solo es un tema de derechos humanos", sino que también se debe garantizar el orden en los penales.