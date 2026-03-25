CCL advierte que Lima perdería hasta el 30% de su agua potable hacía 2035

Al respecto, expertos sugieren la construcción de un túnel trasandino, así como la implementación de proyectos a gran escala de desalinización que permita enfrentar la escasez.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que en la capital podría faltar agua en los próximos años. Esto debido a que las fuentes del líquido elemento están bajo presión, no todos tienen acceso y el cambio climático empeora la situación.

Los expertos señalan que si no se toman acciones inmediatamente, para el 2035 podría haber hasta 30% menos de agua potable. Esto afectaría considerablemente la economía: habría menos producción y se podrían perder miles de empleos.

CRISIS HÍDRICA

Al respecto, Omar Cárdenas, presidente de la Comisión de Sostenibilidad de la CCL revela que unas 35,000 personas perderían inicialmente su trabajo, “porque no habrá forma de que puedan ser competitivos en un ámbito en el que no hay recursos hídricos”

Ante esta alerta sobre una crisis hídrica, expertos sugieren la construcción de un túnel trasandino, así como la implementación de proyectos a gran escala de desalinización que permita enfrentar la escasez del líquido elemento.