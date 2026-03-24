Pasajes no bajan pese a reducción del costo del GNV

A raíz de la crisis energética que se vivió en el país, la cual generó la escasez de gas natural, se produjo un incremento en el precio de los combustibles y, posteriormente, el aumento en el costo de diversos servicios.

De esta manera, algunos sectores, como el transporte, tomaron medidas preventivas, entre ellas el incremento del pasaje en hasta un 50% de lo habitual, disposición que se aplicaría de forma temporal mientras dure la coyuntura.

Pero a pesar de la regularización del combustible, muchas de estas empresas de transporte siguen incrementando el precio de sus pasajes sin alguna justificación, causando molestia en los usuarios diariamente.

PASAJEROS INDIGNADOS

Ante esta situación, muchos usuarios han manifestado su descontento por este incremento en el precio del pasaje. “Ha aumentado el pasaje, 50 céntimos más; yo ida y vuelta gastaba 4 soles y ahora me gasto 5 soles”, indicó ciudadana.

Incluso, esta situación ha llegado a afectar a los escolares, quienes por ley tienen derecho a pagar medio pasaje, disposición que, en muchos casos, no estaría siendo respetada por algunos transportistas. “Lo que costaba un sol, ahora está a un sol cincuenta el pasaje escolar, son dos niños y gasta 15 soles semanal y al mes son 60 soles, que es bastante”, agregó el padre de familia.

TRANSPORTISTAS SE MANIFIESTAN

Algunos de ellos señalan que esta medida se adoptó para nivelarse frente al incremento de precios; sin embargo, no justifican el accionar de ciertos compañeros que continúan cobrando tarifas elevadas sin sustento. “Hay algunas empresas que lo han subido (el pasaje), pero cincuenta céntimos más, no es justo porque todo tiene que equilibrarse”, agregó el transportista.

El dirigente de transporte Walter Carrera agregó que esta situación responde al contexto que atraviesa el mercado. “Pero si veo que la empresa A aún mantiene su tarifa alta y la empresa B lo ha reducido, entonces yo tomo la B y no la A porque estamos en una fuerte demanda”, concluyó.