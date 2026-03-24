Alerta en las Elecciones 2026: mayoría desconoce cómo marcar la cédula

A menos de tres semanas para las Elecciones Generales 2026, en las que se elegirá al nuevo gobernante del país, se ha revelado la nueva cédula electoral, documento con el que los ciudadanos tendrán la responsabilidad de emitir su voto y elegir a sus autoridades.
Esta cédula electoral ha generado controversia respecto a si los ciudadanos conocen su uso y la manera correcta de votar, a fin de evitar confusiones o la emisión de votos nulos por desconocimiento.
CÉDULA ELECTORAL
Muchas personas se han ido familiarizando e informando sobre los métodos de votación, por lo que ya tienen mayor claridad sobre la manera correcta de ejercer su derecho al voto. “Se marca con una x, cualquier símbolo de su preferencia, para presidente, vicepresidente o senadores”, indicó una ciudadana.
También se identificó a personas que no tenían mayor conocimiento sobre cómo votar en la cédula electoral, quienes justificaron su desconocimiento y mostraron poco compromiso para informarse adecuadamente. “No se los números de los candidatos, voy a tratar de averiguar si es que me da el tiempo”, agregó otro ciudadano.
LO QUE DICEN LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS
Este desconocimiento guarda relación con lo que señalan las últimas encuestas, las cuales indican que cerca del 80% de peruanos no sabe cómo votar en una cédula considerada compleja, por lo que se recomienda informarse adecuadamente para ejercer el voto con responsabilidad.