Roban lingotes de oro en violento ataque en el Circuito de Playas

A plena luz del día, momentos de terror se vivieron cuando sujetos realizaron un violento asalto en el Circuito de Playas, a la altura de la intersección con la bajada Gamarra, en el distrito de San Miguel.

Dos personas transportaban lingotes de oro cuando fueron interceptadas por delincuentes para perpetrar el asalto. El hecho fue alertado por la comisaría del sector, donde se reportaron dos personas heridas y la presencia de paramédicos para atender a los afectados.

ASALTO EN CIRCUITO DE PLAYAS

Las víctimas fueron identificadas como César Sernaque y Elmer Valverde, quienes transportaban lingotes de oro en dos vehículos distintos con dirección al Callao, cuando de repente fueron interceptados por delincuentes armados.

Asimismo, los delincuentes, que se movilizaban en dos camionetas negras y una motocicleta, descendieron de sus vehículos portando armas de largo alcance para reducir a los conductores, apoderarse de la carga y huir con rumbo desconocido.

GENERÓ ALARMAS

Este suceso generó alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona. Además, las víctimas señalaron que ya venían siendo perseguidas por estos delincuentes durante varios metros.

Por otro lado, las autoridades correspondientes, a cargo del supervisor Zamora y un suboficial de la Policía Nacional, ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y recuperar lo sustraído.