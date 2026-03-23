Independencia: fallece agente tras tiroteo en evento musical

Un nuevo hecho de violencia vuelve a teñir de sangre la ciudad a causa de la delincuencia. Esta vez, en el distrito de Independencia, un hombre falleció tras una balacera ocurrida durante un concierto realizado en la zona.

El hecho ocurrió en un concierto realizado en la peña “Los Andes”, donde un agente de seguridad, identificado como José Dante Baldera Cachay, quien se desempeñaba como miembro de seguridad del establecimiento, perdió la vida.

Dos sicarios que llegaron al establecimiento abrieron fuego de manera indiscriminada. Lamentablemente, los disparos impactaron en el tórax y el hombro de Baldera, lo que provocó que cayera al suelo y perdiera la vida poco después.

HERIDOS TRAS BALACERA

No solo el agente de seguridad resultó afectado por la balacera; dos personas más quedaron gravemente heridas tras este violento hecho, por lo que fueron trasladadas de emergencia a un centro de salud.

Uno de ellos fue identificado como Javier Barrantes Saldaña, quien recibió un impacto de bala en el cuello y tuvo que desplazarse por sus propios medios hasta la unidad de rescate. El otro herido, Jesús Mestri Guzmán, sufrió un disparo en la cadera. Ambos presentan pronóstico reservado.

ESTABLECIMIENTO EMITIÓ UN COMUNICADO

A raíz de este suceso, el local informó mediante un comunicado la suspensión indefinida de sus eventos. “Nos vemos en la obligación de postergar todo tipo de eventos hasta nuevo aviso. Esta decisión ha sido tomada con el objetivo de priorizar la seguridad y bienestar de todos nuestros asistentes, artistas y equipo de trabajo”, señalaron.

Por otro lado, según información preliminar, los dueños del local estarían siendo víctimas de extorsión; sin embargo, los familiares de Baldera han descartado que su muerte esté vinculada a este tipo de delitos. Mientras tanto, los efectivos policiales continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.