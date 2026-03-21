PJ dispone que ONPE entregue padrón electoral 2021 a Fuerza Popular

Después de cinco años de espera, se notificó que el padrón electoral de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 deberá ser entregado al partido Fuerza Popular.

Esta medida fue dispuesta por el Poder Judicial mediante una sentencia en segunda instancia, en la que se ordena a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que, con carácter de urgencia, entregue las listas de electores por mesa de sufragio, en respuesta a un pedido explícito de Fuerza Popular.

ONPE SE MANIFIESTA

Katiuska Valencia, vocera de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), indicó que siempre tuvieron la disposición de entregar estos datos, pero que necesitaban tener la certeza de que se protegería la información que se estaría brindando. “Siempre hemos querido cumplir con brindar la información, pero teníamos que tener certeza de las garantías de la protección de datos personales”, indicó.

Asimismo, la sentencia establece que no se debe incluir información sensible, sino únicamente los datos necesarios requeridos por el demandante. “Es el nombre y apellido y un campo que indica si voto o no voto, pero la descripción no el sentido de la votación”, sostuvo.

TIEMPO LÍMITE DE ENTREGA

Además, indicó que se les ha fijado un plazo límite para entregar lo solicitado; no obstante, precisó que actualmente se encuentran en proceso de anonimizar los datos personales antes de su entrega. “La sentencia dispone que nosotros hagamos entrega de esa información en 15 días por lo que ya estamos trabajando en ello, en la medida en la que hay que anonimizar todos los datos que están protegidos como los datos personales para poder hacer efectivo ese mandato”, agregó.