Cae banda “Injertos del Sur” por presunta extorsión a comerciante avícola en Villa María del Triunfo

La delincuencia no da tregua. Las extorsiones continúan generando temor en diversos negocios de la capital, debido a las constantes exigencias de pago de cupos a comerciantes, poniendo en riesgo su integridad.

Esta situación le ocurrió a una comerciante avícola, cuyo local fue atacado violentamente en el distrito de Villa María del Triunfo, tras negarse a pagar 50 mil soles exigidos por extorsionadores para no atentar contra su integridad y la de su familia.

Sin embargo, gracias a la intervención de la Policía, se logró detener a tres presuntos implicados en este caso de extorsión, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

SE LOGRÓ INTERVENIR A DELINCUENTES

El coronel de la Policía a cargo del caso indicó que se logró la detención de los implicados, además de identificar las distintas modalidades de amenaza que empleaban contra su víctima. “Recibimos la información de que venía siendo víctima de extorsión con exigencias económicas potentes con 50 mil soles, así que empezamos a analizar los teléfonos incriminados, los cuales enviaban mensajes con contenido irrepetible donde se subían imágenes exponiendo a la víctima a que se iba a hacer uso de armas de fuego”.

Tras un trabajo de análisis, se pudo identificar a los implicados a través de cuentas bancarias, lo que permitió dar con el paradero de estos delincuentes. “Se logró primero ya tener la trazabilidad de una cuenta incriminada de una entidad bancaria donde se hacían los depósitos”, agregó.

CAPTURAN A MUJER IMPLICADA

Luego de una exitosa intervención, se logró capturar a la responsable de los mensajes de amenaza, quien sería una mujer. “Durante la intervención logramos la captura de esta segunda persona, que es la mujer, quien al momento de ser intervenida tenía en su poder el teléfono incriminado; pudimos corroborar que se encontraban todos los mensajes y las respuestas de la persona que era extorsionada”, declaró el coronel.

Por otro lado, esto permitió la identificación y captura de otro sujeto, quien habría participado en todas las actividades criminales. “Por sindicación de esas dos personas que se encontraban ya detenidas por el delito de extorsión, es que se logra la detención e intervención de este tercer sujeto sindicado como la persona que habría participado en todas estas actividades criminales, siendo el brazo armado”, concluyó.