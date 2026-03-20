¡Alerta! Venden tus datos personales por solo 7 soles

Un estudio elaborado por la ONG Derechos Digitales ha puesto en la mira los ataques de extorsionadores mediante la modalidad de “doxeo”, utilizada para acceder a información personal.

El acceso a datos personales en el país se ha convertido en una práctica cada vez más sencilla de ejecutar. La vulnerabilidad de esta información ha dejado en evidencia diversas modalidades de hackeo empleadas por bandas criminales.

Una de las aplicaciones donde se ofrecen ilegalmente este tipo de servicios es Telegram, a través de distintos grupos que comercializan esta información sensible a un precio que cualquier ciudadano estaría en condiciones de pagarlo.

INFORMACIÓN ENCONTRADA EN TELEGRAM

Rafael Bonifaz, representante de la ONG Derechos Digitales, indicó que esta información que adquieren puede ser utilizada con fines de suplantación de identidad. “Les emiten un DNI digital y eso es muy peligroso porque este tipo de información puede ser utilizada para la suplantación de identidad”, indicó.

Asimismo, enfatizó que estas modalidades son utilizadas, por lo general, para suplantar la identidad de entidades bancarias. “Si yo quisiera tratar de engañar a un banco, a veces me hacen preguntas relacionadas con datos personales; si esos datos son tan accesibles, ya que con tiempo y ganas accede a esta información y va recaudando información, podría luego atacarme a mí de esta manera”, advirtió.

VENDEN A 7 SOLES

Estos documentos son de acceso exclusivo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que evidencia que estos traficantes de información los obtienen de manera ilegal para luego comercializarlos por montos que rondan los 7 soles. “Todo parece indicar que es información real, que probablemente puede haber sido filtrada, accedida a través de cuentas sin las debidas protecciones de sistemas estatales, y esto es algo que creemos que se debe investigar y por qué tienen tanta información estos grupos de Telegram”, agregó.

Por otro lado, se especula que funcionarios públicos podrían estar vinculados a la circulación ilegal de esta información. Ante ello, se prevé que la División de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional continúe con las investigaciones para esclarecer el caso y llegar a una solución.