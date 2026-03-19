Capturan a cuatro presuntos vendedores de droga en SMP: familiares trataron de evitar la detención

El Escuadrón Verde de la Policía Nacional intervino a cuatro presuntos comercializadores de droga en San Martín de Porres (SMP), familiares y amigos de estas personas trataron de evitar la detención.

Por ese motivo, los agentes tuvieron que realizar disparos al aire y actuar con energía durante la intervención, ya que además de los insultos, eran atacados con objetos contundentes.

SEGUIMIENTO CON DRONES

Los detenidos serían integrantes de la banda de microcomercializadores de droga “Los Coyotes de Condevilla”, el líder de esta organización tendría antecedente por robo, registrado en 2018.

La intervención se desarrolló luego un paciente seguimiento con drones que desarrolló la policía, donde se comprobó los “pases” que realizaban los integrantes de esta banda.