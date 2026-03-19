¡Orgullo peruano! Estudiante de VES gana oro mundial y llega a universidad de EE. UU.

El joven de Villa El Salvador alcanzó su meta de estudiar en una de las mejores universidades del mundo tras destacar en competencias internacionales.

Tras obtener la medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Matemática (IMO), Renato Alexander Gaitán García, joven de 18 años residente en el distrito limeño de Villa El Salvador, fue admitido por el Massachusetts Institute of Technology.

El joven fue becado y, gracias a ello, continuará su formación académica en esta reconocida institución de Estados Unidos, considerada una de las mejores universidades del mundo según el ranking internacional QS.

El objetivo del joven siempre fue obtener una beca en el extranjero, meta que logró alcanzar gracias también a su preparación en el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines (IMCA), donde obtuvo resultados destacados.

PROCESO DE POSTULACIÓN

Para alcanzar este objetivo, Renato tuvo que pasar por distintos procesos, como su preparación en inglés, la cual fue fundamental para rendir exámenes estandarizados como el TOEFL y el SAT.

Asimismo, desarrolló actividades extracurriculares, como dictar clases y brindar charlas a jóvenes de bajos recursos, lo que, junto con sus resultados en las pruebas y sus logros académicos, fue clave para su admisión. “La difusión de mis logros internacionales en la materia fue de gran ayuda (…). Cuando acabe mi carrera, planeo hacer una maestría y doctorado, investigar y luego volver al Perú a impulsar el área de investigación matemática en el país", indicó.

SUS LOGROS

El destacado desempeño de Renato lo ha llevado, a su corta edad, a obtener importantes reconocimientos, como su incorporación al equipo olímpico del colegio Prolog, donde también recibió una beca que le permitió prepararse para diversos certámenes internacionales.

Por otro lado, entre sus logros más recientes destaca la obtención de la medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Matemáticas, disputada en Australia, una competencia que reunió a participantes de 113 países.