PCM excluye la Línea 3 del Metro de Lima de proyectos prioritarios

El mejoramiento del transporte urbano en el país es un tema que viene generando preocupación entre los ciudadanos, ya que año tras año esta situación se posterga y se agrava, afectando la calidad del servicio que reciben los usuarios.

A raíz de esta situación, se ha generado incertidumbre respecto a la construcción de la Línea 3 del Metro de Lima, ya que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no la ha considerado como una prioridad dentro de los próximos proyectos a ejecutar.

Esto ha complicado aún más el panorama, manteniendo al transporte en la capital en una situación de crisis. Este problema responde, en gran medida, a una deficiente gestión, así como al aumento del tráfico en las calles de Lima, impulsado por la informalidad, un fenómeno que año tras año no encuentra una solución efectiva en este sector.

LÍNEA 3 NO SERÁ UNA PRIORIDAD

Para los próximos años, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha considerado a la Línea 3 del Metro de Lima dentro de los proyectos a desarrollar, debido a inconsistencias técnicas que no cumplen con los parámetros necesarios para poner en marcha la obra.

Esta decisión ha generado un gran perjuicio para los ciudadanos que utilizan el transporte público en la capital; la exministra de Transporte y Comunicaciones Paola Lazarte explicó la situación del proyecto de la Línea 3. “Ya existía un estudio de preinversión, el cual fue aprobado en el 2020 y todavía se lanzó como un concurso de gobierno a gobierno, en el cual varias embajadas presentaron propuestas en el 2021 y lamentablemente nunca se llegó a adjudicar, retirándole el presupuesto”, indicó.

INCAPACIDAD DE LAS AUTORIDADES

El presidente de la Fundación Transitemos, Edwin Derteano, explicó la razón de por qué estas situaciones son reiterativas en el Perú. “Incapacidad y corrupción, lamentablemente el primer tren eléctrico demoró más de 20 años en implementarlo y los resultados indican que nuestro Ministerio de Transporte no cuenta con el personal especializado y capaz en las diversas funciones que son su responsabilidad”.

Por otro lado, resaltó que el transporte público en el Perú es uno de los peores de América Latina, haciendo hincapié en la necesidad urgente de impulsar mejoras y promover el desarrollo de este sector. “Tenemos el peor transporte de América Latina, tenemos que rápidamente irnos hasta la macro exportación y eso precisamente son los metros, los trenes eléctricos, los metropolitanos, porque eso seguimos siendo coleros y teniendo estos tres títulos criminales, la ciudad más congestionada, más contaminada y con más accidentes de tránsito, estamos pues en involución”, finalizó.