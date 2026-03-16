Cantante folclórica denuncia amenazas tras asesinato de su amigo promotor

Una artista folclórica denunció públicamente ser víctima de amenazas y presunta extorsión luego del asesinato del promotor de eventos Jhon Leyva Zorrilla, ocurrido recientemente en Lima. La mujer, cuya identidad fue mantenida en reserva por seguridad, aseguró en televisión nacional que teme por su vida y pidió que su denuncia quede registrada en caso de que algo le ocurra.

Según relató, recibió varios mensajes desde un número desconocido en los que sujetos que se identifican como “los gatilleros del cono norte” le exigen el pago de 10 000 soles. En el texto también se hace referencia directa al fallecido promotor, advirtiéndole que “ya velará a su amigo” y que conocen los lugares donde realiza sus presentaciones y actividades artísticas.

La cantante explicó que conocía a Leyva desde hace más de 15 años y que recientemente habían retomado el trabajo conjunto para impulsar su carrera musical. Además, señaló que los delincuentes aparentemente conocen detalles de sus conciertos y movimientos, lo que ha incrementado su preocupación por su seguridad personal.

Ante la gravedad de las amenazas, la artista anunció que acudirá a la Policía para formalizar la denuncia y solicitar medidas de protección. Mientras tanto, pidió a las autoridades investigar el origen del número desde el cual se enviaron los mensajes y dar con los responsables, con el fin de evitar que estos hechos de violencia y extorsión continúen afectando al sector artístico.