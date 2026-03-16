Premier Denisse Miralles inaugura el año escolar 2026 en San Juan de Lurigancho

Esta mañana, la premier Denisse Miralles inauguró el año escolar 2026 en el colegio Javier Pérez de Cuéllar, de nivel primario y secundario, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Minutos antes de la ceremonia central, la funcionaria recorrió los diversos salones y conversó con los estudiantes del referido centro educativo del sector de La Huayrona, que alberga a 1,200 estudiantes.

DIFERENTES REGIONES

Como se sabe, hoy lunes 16 de marzo se inicia el año escolar en todas las instituciones públicas del país, más de 6.2 millones de estudiantes de todos los niveles vuelven a clases.

Además de la jefa del Gabinete, distintos ministros se han desplazado a diferentes regiones para dar inicio al año académico en los centros educativos estatales.