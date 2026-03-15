Centro Histórico de Lima espera recibir 100 mil visitantes durante Semana Santa 2026

El Centro Histórico de Lima se alista para recibir alrededor de 100 mil visitantes durante las actividades programadas por Semana Santa, informó Carlos Vega, encargado de la Gerencia del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima).

Las actividades, previstas del 18 de marzo al 5 de abril, buscan fortalecer la puesta en valor del patrimonio cultural y dinamizar la afluencia de público en estas fechas, con diversas propuestas culturales y religiosas. Vega resaltó la implementación de un nuevo sistema de iluminación monumental que realzará el paisaje nocturno del Centro Histórico.

Patrimonio cultural y revitalización urbana

Miguel Molinari, representante de la gerencia de Cultura, destacó que la Semana Santa en el Centro Histórico es una de las celebraciones tradicionales más representativas. "El Centro Histórico, donde se vienen recuperando muchos edificios e iglesias, se muestra ahora bellísimo, más seguro y con nuevos negocios y restaurantes, espectáculos y conciertos, lo que ha generado que el turismo se multiplique", indicó, señalando que las agencias de viaje consideran Lima como un punto obligado para los turistas.

Seguridad y prevención para asistentes

César Calderón, subgerente de Defensa Civil, afirmó que la comuna realiza acciones de prevención y verificación de condiciones de seguridad para garantizar el desarrollo adecuado de las actividades religiosas y culturales. "Estamos coadyuvando a cumplir de manera irrestricta las condiciones de seguridad en todo el recorrido de las iglesias. Realizamos inspecciones a cada una de ellas y brindamos acompañamiento técnico", explicó, con el objetivo de tener una Semana Santa sin incidentes mayores.

Trabajo articulado con instituciones religiosas

Durante la presentación de las actividades participaron el regidor Gustavo Ballón, el padre Fidel Zavaleta, vicario territorial de la Vicaría II del Arzobispado de Lima, Ricardo Cajo, secretario ejecutivo, y Augusto Barreto, coordinador general de la Comisión de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Lima. Carlos Vega reafirmó el compromiso de la Municipalidad de Lima de "seguir trabajando de manera articulada con las instituciones religiosas y difundir esta importante manifestación de nuestro patrimonio cultural".