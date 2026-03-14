Poder Judicial dicta 30 meses de impedimento de salida del país contra ‘Negro Marín’

La medida fue dispuesta por un juzgado de Ventanilla mientras continúan las investigaciones por su presunta participación en la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”.

El Poder Judicial ordenó 30 meses de impedimento de salida del país contra Miguel Ángel Marín Morón, alias “Negro Marín”, quien es investigado por presuntamente integrar la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”. La decisión fue adoptada este sábado por el juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público.

Según la investigación fiscal, “Negro Marín” sería uno de los cabecillas de dicha organización, dedicada presuntamente a la extorsión y al sicariato contra trabajadores de construcción civil y transportistas en distritos del norte de Lima, como Ancón y Puente Piedra. La Fiscalía había solicitado inicialmente 36 meses de impedimento de salida del país al considerar que existía riesgo de fuga del investigado.

Durante la audiencia, la defensa del imputado pidió que la medida sea solo por seis meses y argumentó que Marín Morón mantiene vínculos familiares en España, donde residen sus hijos, uno de ellos menor de edad. Además, sostuvo que el acusado no se encontraba prófugo, pese a haber sido extraditado desde ese país europeo.

RIVAL DE ALIAS “EL MONSTRUO”

El magistrado Rimachi indicó que existe una “sospecha razonable” sobre la presunta participación del investigado en la organización criminal, basada en comunicaciones y otros elementos que revelarían disputas con Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. Días antes, el mismo juzgado rechazó el pedido de prisión preventiva contra Marín Morón y dispuso comparecencia con restricciones, decisión que el Ministerio Público anunció que apelará.