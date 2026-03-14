Policía fue asesinado a balazos cuando jugaba fútbol en Comas: deja una niña de 2 años en la orfandad

Un efectivo de la Policía Nacional fue asesinado anoche a balazos cuando jugaba un partido de fútbol en un campo deportivo de la avenida Prolongación Trapiche, en el distrito de Comas.

Según testigos, el agente -que se encontraba en su día de franco- fue atacado en plena cancha, el sicario le disparó tres veces sin mediar palabra. Inmediatamente el caos se apoderó del lugar

ESCAPÓ EN MOTO

El policía, identificado como Jairo Gamboa (32), murió en el lugar, mientras que el asesino escapó en una motocicleta junto con un cómplice, que lo esperaba a solo unos metros.

Familiares de Gamboa Tineo, suboficial de segunda, indicaron que era un agente en actividad y padre de una pequeña niña de dos años, que ha quedado en la orfandad, informa RPP.