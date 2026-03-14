Al menos 15 heridos deja triple choque entre unidades de transporte público en Los Olivos

Un triple choque se registró en el cruce de las avenidas Naranjal y Universitaria, en el distrito de Los Olivos. El violento accidente dejó al menos 15 personas heridas de distinta consideración.

El suceso, ocurrido la tarde de ayer, involucró a dos cúster de la empresa Nor Lima y un ómnibus de la empresa Sol de Oro, el choque se registró a la altura del parque zonal Lloque Yupanqui.

CONDUCTOR FUGÓ

Según testigos, el impacto provocó que una de las unidades se volcara y chocara contra otro vehículo que estaba detenido por la luz roja del semáforo. El hecho fue captado por cámaras de seguridad.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Cayetano Heredia, donde algunos fueron dados de alta a las horas y otros quedaron internados. Trascendió que el chofer que ocasionó el accidente fugó.