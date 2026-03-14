Miraflores: motociclista resulta grave tras choque con automóvil

Un terrible accidente se registró en la Av. Larco en la Calle José Gonzales en el distrito de Miraflores, donde un auto embistió a una motocicleta cuando intentaba ingresar a una playa de estacionamiento.

El vehículo menor, conducido por Carlos Caraveno, transitaba por el carril izquierdo cuando un automóvil que también circulaba por la avenida Larco lo impactó, arrollándolo y lanzándolo sobre un pequeño jardín

La víctima, que quedó gravemente adolorida en el suelo, fue atendida rápidamente gracias a la ayuda de los transeúntes de la zona, mientras llegaban los efectivos de la ambulancia para trasladarla a un hospital y recibir atención médica.

VÍCTIMA FUE AUXILIADA

Mientras la víctima era atendida por los transeúntes, quienes le habían colocado un torniquete para detener la hemorragia, aproximadamente 20 minutos después llegó la ambulancia para auxiliarlo y trasladarlo a la clínica más cercana.

Asimismo, el conductor identificado como Piero Serejino Santillana (40) que había estacionado su vehículo de color negro fue trasladado a la comisaría de Miraflores para presentar su descargo sobre el accidente y quedar a disposición de las autoridades.

TESTIGOS DESCRIBEN LA SITUACIÓN

Testigos que transitaban por la zona y auxiliaron a Carlos Caraveno indicaron que la escena fue desgarradora, y que la víctima, en su desesperación, imploraba ser ayudada. “Él pedía auxilio, que lo ayuden, que no quería morir porque tenía dos hijas”, indicó testigo.

Por otro lado, algunos atribuyen que la imprudencia fue de manos conductores ya que no supieron medir la situación. “La imprudencia fue de ambos tanto con el auto con el de la moto, porque los de la moto deben conducir para el lado derecho y esta moto iba por la izquierda”, agregó otro testigo.