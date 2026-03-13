Reniec autoriza votar con DNI vencido en las elecciones del 12 de abril

La medida busca facilitar la participación electoral ante las largas colas registradas en las agencias del RENIEC para renovar el documento.

A vísperas de las Elecciones Generales de 2026, se han registrado largas colas para realizar el trámite y recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que ha generado el congestionamiento de las agencias del Reniec.

Ante ello, la entidad informó mediante un comunicado oficial que los ciudadanos que tengan el DNI vencido o próximo a caducar podrán utilizarlo para participar en las elecciones del domingo 12 de abril.

PODRÁN VOTAR CON DNI VENCIDO

Esta medida fue aprobada por la Jefatura Nacional del Reniec mediante la Resolución Jefatural N.° 030-2026/JNAC/RENIEC, emitida el 13 de marzo, en la que se establece que el DNI vencido o próximo a vencer podrá utilizarse con normalidad únicamente el domingo 12 de abril, durante las Elecciones Generales.

Esta medida se hará oficial cuando sea publicada el sábado 14 de marzo en el diario oficial El Peruano, poniendo también en conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

MAGNITUD DEL PADRÓN ELECTORAL

Esta medida cobra mayor relevancia ante la gran magnitud del padrón electoral, ya que el país cuenta con 27.3 millones de electores hábiles, de los cuales 13.1 millones son mujeres y cerca de 13 millones son hombres.

Por otro lado, se identificó que más de 1.8 millones de peruanos mantienen el DNI vencido, lo que ha provocado que en las últimas semanas se registren largas colas en las sedes del Reniec.