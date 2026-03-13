Cancillería logró evacuar a cuatro peruanas que estaban varadas en Qatar por la guerra

Según informó la Cancillería, cuatro ciudadanas peruanas que permanecían varadas en Doha, Qatar, desde el 28 de febrero, fueron evacuadas gracias a gestiones de la Embajada del Perú en ese país.

Las connacionales se encontraban en tránsito a bordo de un crucero cuando estalló el conflicto en Medio Oriente, lo que provocó que el buque quedara inmovilizado en la capital qatarí.

Tras intensas gestiones, nuestras compatriotas fueron incluidas en un vuelo especial de evacuación. Este traslado permitió que salieran de la zona de conflicto y sigan viaje de retorno al Perú.

CONTACTO PERMANENTE

Nuestra Cancillería informó también que la Embajada del Perú en Qatar continúa monitoreando la situación de nuestros connacionales, que todavía permanecen varados esperando volver al país.

Finalmente, reiteraron que mantienen contacto permanente con los peruanos residentes en Doha, dando seguimiento a sus solicitudes y requerimientos en esta situación de emergencia.