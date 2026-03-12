Autoridades fiscalizan precios de combustible en grifos de Lima

La falta de abastecimiento de combustible ha llevado a que muchos grifos de la capital y a nivel nacional tengan que limitar o incluso suspender la venta de este servicio para abastecer a los vehículos de los usuarios.

Ante esto, autoridades del Ministerio Público y Osinergmin han realizado operativos en distintos grifos de 16 distritos de la capital para verificar las especulaciones de un eventual acaparamiento.

Las autoridades indicaron que el alza de precios se debe a factores de libre mercado y que están trabajando para verificar en qué parte de la cadena logística se están reflejando estos incrementos.

SE REALIZÓ FISCALIZACIÓN A GRIFOS

Asimismo, Luis Torres Tapia, Fiscal Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro, indicó que la alza de precios se debe a las condiciones de libre mercado que existen en el país. “Lo que pasa es que tenemos una libertad de empresa y una economía social de mercado respecto a los precios (...)”, indicó.

Además, agregó que, en contextos de emergencia, estos grifos deben respetar los precios establecidos y no alterar de manera significativa el funcionamiento del mercado. “En contextos de emergencia como los que vivimos, por factores climáticos, por factores de seguridad y por emergencia puntual en el sistema de combustible, si es que hubiera algún incremento en costos, el mismo tiene que obedecer a una red de estructura de costos y no distorsionar el funcionamiento del mercado”.

REPORTE SOBRE AVANCE EN REESTRUCTURACIÓN

Por otro lado, la empresa Transportadora de Gas del Perú informó sobre los avances en la reparación del ducto siniestrado en Cusco, a través de reportes diarios. “A la fecha, el proceso de reparación de los ductos presenta un avance del 74%”, indicaron.

Por otro lado, se prevé que para el sábado se restablezca el suministro de GNV y GLP, retornando a la normalidad y poniendo fin a la crisis que ha afectado a todo el país.