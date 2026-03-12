Reniec anuncia atención los fines de semana para entrega de DNI hasta las Elecciones 2026

La medida busca agilizar la entrega del Documento Nacional de Identidad debido a las largas colas registradas en diversas agencias a nivel nacional.

Ante la cercanía de las Elecciones Generales 2026, muchos ciudadanos han optado por ponerse al día con la validación de sus documentos, con el fin de cumplir con su deber cívico y evitar posibles multas.

Asimismo, las largas colas registradas en los locales del Reniec han llevado a que la entidad tome medidas extraordinarias para poder agilizar el trámite y la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por eso, mediante un comunicado emitido este 12 de marzo, informó que, debido a la coyuntura, atenderá los fines de semana exclusivamente para la entrega del DNI en diversas agencias a nivel nacional.

ATENCIÓN LOS FINES DE SEMANA

El Reniec anunció una atención exclusiva durante los fines de semana hasta las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril. La alta demanda y las complejidades registradas en las agencias han llevado a tomar esta medida con el objetivo de facilitar los trámites a la ciudadanía.

También indicó que las sedes y horarios serán comunicados a través de la página web oficial y las redes sociales. Cabe resaltar que esta medida se iniciará desde el sábado 14 y domingo 15 de marzo.

HORARIOS DE ATENCIÓN

El inicio de esta medida se llevará a cabo el sábado 14 de marzo, donde las sedes de Lima abrirán sus puertas al público desde 8:15 a.m. hasta la 1:45 p.m.; mientras que las oficinas de Piura, Trujillo, Chimbote, entre otras sedes, lo harán solo hasta las 12:45 p.m.

Con respecto al domingo 15 de marzo, las oficinas elegidas de Lima atenderán de 08:45 a.m. hasta la 01:45 p.m.; mientras que las oficinas de La Libertad y Cajamarca lo harán hasta las 12:45 p.m.