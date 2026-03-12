Ejecutivo nombró a Luis Rosales Pereda como nuevo presidente ejecutivo de EsSalud

El Ejecutivo nombro a Luis Rosales Pereda como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud). La designación fue oficializada mediante Resolución Suprema N° 006-2026-TR, publicada en El Peruano.

En la misma disposición legal se hizo oficial la salida de Segundo Cecilio Acho Mego, quien venía desempeñándose como titular de EsSalud desde el año 2025.

SERVICIOS PRESTADOS

El Gobierno aceptó formalmente su renuncia y le otorgó las gracias por los servicios prestados a la nación durante el tiempo que duró su gestión al frente de la entidad de salud.

La norma lleva la firma del presidente de la República, José Balcázar Zelada, y cuenta con el respaldo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres.