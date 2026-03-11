Restablecen abastecimiento de GNV para transporte pesado tras aumento del suministro

La empresa Cálidda informó que se restableció el abastecimiento de GNV para el 100% del transporte pesado, tras aumentar la disponibilidad de gas de 80 a 86 millones de pies cúbicos diarios.

El abastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) para el 100% de las unidades de transporte pesado que operan exclusivamente con este combustible fue restablecido, luego de que el volumen de gas natural disponible se incrementara de 80 a 86 millones de pies cúbicos diarios, informó la empresa distribuidora Cálidda.

La compañía explicó que esta medida se adopta a diez días de la emergencia registrada en el sistema de transporte de gas natural operado por Transportadora de Gas del Perú, situación que restringió la disponibilidad del recurso en Lima y Callao.

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Directoral N.º 026-2026-MINEM-DGH del Ministerio de Energía y Minas del Perú, se continúa priorizando el suministro de gas natural para los hogares y comercios, así como para servicios esenciales como hospitales, clínicas y comedores populares.

Según detalló Cálidda, el incremento en la disponibilidad del gas permitirá mantener sin interrupciones el abastecimiento para los sectores residencial y comercial, además de reactivar el suministro para el transporte pesado que funciona exclusivamente con GNV, como buses de transporte público, camiones de carga, cisternas y compactadores de residuos.

DEBERÁN REACTIVAR CHIP

La empresa también precisó que los propietarios de estas unidades deberán reactivar sus chips en el sistema Infogas de COFIDE para poder abastecerse nuevamente de combustible. Asimismo, los conductores que aún no hayan enviado la información requerida deberán registrar los datos de su vehículo —como placa, tipo de unidad, carrocería y producto que transporta— para su validación en el sistema.

En contraste, el abastecimiento de GNV para vehículos livianos, como taxis, combis, coasters y mototaxis, continúa restringido. En el sector industrial, la empresa informó que más del 50% de las industrias conectadas a su red de distribución en Lima y Callao ya han recuperado el servicio. Estas compañías consumen menos de 20 mil metros cúbicos diarios y están vinculadas principalmente a sectores como la salud pública, la producción de alimentos y actividades relacionadas, incluyendo las industrias del vidrio, plásticos, papel, cartón y farmacéutica.

Finalmente, Cálidda indicó que continúa coordinando con las autoridades y con la cadena de abastecimiento mientras avanzan los trabajos de reparación del sistema de transporte operado por TGP, con el objetivo de restablecer al 100% el suministro de gas natural. Además, exhortó a los usuarios a hacer un uso responsable del recurso durante el periodo de emergencia.