Alertan oleajes de ligera a fuerte intensidad en todo el litoral peruano hasta el 18 de marzo

Oleajes de ligera a fuerte intensidad persistirán en todo el litoral peruano hasta el miércoles 18 de marzo, según informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población y a las autoridades a tomar medidas de prevención.

De acuerdo con el pronóstico, en el litoral norte continuará el oleaje de moderada intensidad, el cual disminuirá a ligero desde la tarde del jueves 12. Sin embargo, volverá a incrementarse a moderado desde la noche del viernes 13 y descenderá nuevamente a ligero la mañana del lunes 16 de marzo.

Una situación similar se prevé en el litoral centro, especialmente desde el sur de Salaverry hasta Huarmey. Asimismo, en el tramo comprendido entre el sur de Huarmey y San Juan de Marcona, así como en el litoral sur del país, el oleaje se intensificará a fuerte desde la tarde del viernes 13. Posteriormente, disminuirá a moderado en la mañana del domingo 15 y a ligero en la tarde del lunes 16.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, el Indeci recomendó a las autoridades regionales y locales orientar a la población sobre medidas de protección y evitar exponerse al fenómeno para prevenir accidentes o daños personales y materiales.

Entre las recomendaciones figuran suspender las actividades portuarias y de pesca, asegurar las embarcaciones o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. También se aconseja evitar actividades deportivas y recreativas en el mar, así como instalar campamentos cerca de las playas durante el periodo de oleaje.