Senamhi alerta sobre nueva ola de calor en Lima y la costa peruana

El incremento de la temperatura del mar y los vientos provenientes del norte provocarían días más calurosos y noches con mayor sensación de bochorno en la costa del país.

El intenso calor no da tregua. Actualmente, la temperatura en Lima Metropolitana supera los 30 grados centígrados. Según lo informado por el Senamhi, estas altas temperaturas no solo se sentirán durante el día, sino también en la noche y la madrugada.

También informó que esta ola de calor no solo afectaría a Lima Metropolitana, sino también a gran parte de la costa peruana, impactando con fuerza a la población que ya no soporta las altas temperaturas.

EMITIÓ COMUNICADO

Senamhi informó, a través de su cuenta en X, que desde este martes se registrará un incremento de las temperaturas tanto durante el día como en la noche a lo largo de la costa peruana y en Lima Metropolitana. Esta situación se mantendría hasta el 17 de marzo.

Las temperaturas diurnas en la capital estarán entre los 26 °C y 30 °C en los distritos ubicados en Lima Oeste y Lima Centro y alrededor de 32 °C en Lima Este y Lima Norte.

Además, en Piura se prevé temperaturas de entre 32 °C y 37 °C, en Tumbes valores entre 31 °C y 36 °C, en Lambayeque entre 29 °C y 33 °C, en La Libertad, 27 °C y 34 °C.

MOTIVO DE ALTAS TEMPERATURAS

Según informó el personal del Senamhi, este aumento de temperaturas se debe al incremento de la temperatura del mar y a los fuertes vientos provenientes del norte. “Estas condiciones están asociadas al incremento de la temperatura superficial del mar y al ingreso de vientos del norte en el transcurso de los próximos días, lo que permitirá una mayor disipación de la cobertura nubosa y la generación de un ambiente más cálido, especialmente en zonas alejadas del litoral”, indicó.

Otro factor es la nubosidad presentada mayormente por las noches. “Asimismo, la mayor nubosidad nocturna, sumada a una menor ventilación, favorecerá el aumento de las temperaturas nocturnas y una sensación de bochorno en algunos distritos, especialmente en la costa norte”, agregó.