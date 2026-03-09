Línea 2 del Metro de Lima alcanza 80 % de avance en su construcción

Las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, el primer tren subterráneo del país, registran un avance del 80 %, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La entidad destacó que los trabajos se vienen ejecutando de manera simultánea en distintos frentes para acelerar la puesta en funcionamiento de esta importante infraestructura de transporte.

El proyecto se desarrolla junto a la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S. A. y busca mejorar la movilidad entre Lima y el Callao con un sistema moderno y de alta capacidad. De acuerdo con el MTC, esta obra permitirá reducir considerablemente los tiempos de traslado para miles de ciudadanos.

El avance de la construcción se divide en varias etapas. La Etapa 1-A ya se encuentra en operación, mientras que la Etapa 1-B alcanza 89,28 % de ejecución y la Etapa 2 registra 65,91 % de avance. En tanto, el Ramal de la Línea 4 supera el 53 % de progreso físico.

MÁS DE 660 MIL PASAJEROS AL DÍA

Cuando el proyecto esté completamente operativo, la Línea 2 del Metro permitirá trasladar más de 660 mil pasajeros al día. Además, se proyecta que para el año 2030 la demanda alcance 1,2 millones de usuarios diarios, beneficiando a más de 2,5 millones de personas que viven en su área de influencia.